Viviane Araujo - Reprodução / Instagram

Viviane AraujoReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 12:02

Rio - Após o fim de "Três Graças", Viviane Araujo curte uns dias de descanso em Fortaleza, no Ceará, com a família. Em registros publicados no Instagram Stories, ela aparece ao lado do marido Guilherme Militão e do filho deles, Joaquim. De biquíni, a atriz exibiu as curvas perfeitas em uma das praias da região.



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"Mood descanso: A única decisão difícil hoje foi escolher o melhor ângulo", escreveu Vivi na legenda do vídeo. Nos comentários, Militão se derreteu pela mulher. "Estou aprendendo ainda, mas até que ficou legal hahahah. Medo do drone acabar parando dentro do mar. Você tá linda, vida. Posso passar o dia todo gravando você, mulher mais linda do mundo. Te amo muito!".

A viagem acontece logo depois da reta final de Três Graças, trama em que Viviane viveu Consuelo, par romântico de Misael, personagem de Belo. Fora da ficção, a atriz também chamou atenção nos últimos dias ao falar publicamente sobre o desconforto que sentiu nas cenas de beijo com o cantor, com quem viveu um relacionamento no passado. Ela também disse que o marido acompanhou a situação com tranquilidade e que foi a primeira pessoa com quem conversou quando recebeu o convite para a novela.



Casados há cinco anos, Viviane Araújo e Guilherme Militão costumam manter uma rotina mais discreta, mas desta vez a atriz resolveu dividir um pouco das férias em família depois de meses dedicados às gravações.







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