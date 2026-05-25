Claudia RaiaReprodução de vídeo
oi?? mão de vaca?— TV Globo (@tvglobo) May 24, 2026
A PÓBI DA CLAUDIA RAIA KKKKKKKKKKKKKKKK #EmFamiliaComEliana #TVGlobo pic.twitter.com/T09QvzZ4yo
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Claudia Raia reage ao ser apontada como 'mão de vaca'
Momento aconteceu durante o 'Em Família com Eliana'
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