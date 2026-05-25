Claudia Raia - Reprodução de vídeo

Claudia RaiaReprodução de vídeo

Publicado 25/05/2026 10:52

Rio - Claudia Raia, de 59 anos, foi surpreendida durante o "Em Família com Eliana", na TV Globo, neste domingo (24), ao assistir a declaração de uma mulher dizendo que ela teria cara de ser "mão de vaca". O momento aconteceu quando a atriz conferia o que as pessoas pensavam sobre ela.

"Se eu fosse prima da Claudia Raia, eu ia ficar de olho na hora de rachar a conta. Ela tem cara daquelas que é mão de vaca, daquelas que espreme a pasta de dente até acabar", afirmou uma mulher. Marido de Claudia, Jarbas Homem de Mello rebateu: "Se tem uma coisa que ela não é… é o contrário".

A atriz destacou: "Gente, é o contrário. Eu pago tudo para todo mundo, estou sempre sem nada, estou sempre doando tudo para todo mundo". Por fim, a atriz assumiu: "Fiquei tão preocupada com isso agora, que eu tenho cara de mão de vaca".

Eliana aconselhou: "Não se preocupe. É o que as pessoas podem imaginar, mas o importante é saber das pessoas que te amam quem realmente você é".

Confira: