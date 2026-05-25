Tadeu Schmidt e a mãe, Dona Janira - Reprodução / Instagram

Tadeu Schmidt e a mãe, Dona JaniraReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 10:12

Rio - Tadeu Schmidt lamentou a morte da mãe, Dona Janira, aos 92 anos, em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (25). O apresentador, que perdeu o irmão, a lenda do basquete Oscar Schmidt, no mês passado , compartilhou uma série de fotos com a matriarca, falou sobre os momentos vividos por ela e apontou a dificuldade dele para lidar com a perda.

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"Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver… O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira", escreveu Tadeu na legenda.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)



Nos comentários, famosos demonstraram apoio ao apresentador. "Meus sentimentos, amigo!", disse Leo Jaime. "Um abraço enorme, meu querido", afirmou Poliana Abritta. "Meus sentimentos! Que Deus conforte o coração de toda família", desejou ex-BBB Laís Caldas. "Um abraço apertado em você. Sinto muito", declarou a ex-BBB Maxiane.



