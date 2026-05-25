Lorena Maria discute em restaurante em Paris com mulherReprodução / Instagram
Lorena Maria se envolve em discussão em Paris e mulher debocha diante da câmera
Empresária relatou que o desentendimento começou após um pedido para se afastar da mesa ocupada por um casal em restaurante
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