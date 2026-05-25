Lorena Maria discute em restaurante em Paris com mulher - Reprodução / Instagram

Lorena Maria discute em restaurante em Paris com mulherReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 11:47 | Atualizado 25/05/2026 12:29

Rio - Lorena Maria relatou nas redes sociais uma discussão que viveu em um restaurante em Paris, no domingo (24). A influenciadora contou que o desentendimento começou após uma mulher pedir para que ela se afastasse do marido dela durante a refeição.

Nos stories do Instagram, Lorena apareceu irritada ao comentar a situação. Segundo ela, a cliente do restaurante reclamou da proximidade entre os dois. “A mulher me pediu para sair de onde eu estou porque o marido dela está muito perto de mim. Haja paciência! Fiquei até nervosa. Ela tá falando superalto, e falou para eu falar baixo. Senhor, me ajuda a não virar minha mão dentro da cara dela!”, disse.

Enquanto gravava o vídeo em modo selfie, Lorena mostrou o momento em que a mulher se aproximou da câmera e fez caretas. A influenciadora reagiu na sequência: “Qual é o seu problema? Está tudo mundo rindo aqui”.

Ainda nos vídeos publicados, Lorena criticou a postura do homem citado na discussão e afirmou que ele ocupava mais espaço na mesa. “Que absurdo! O marido dela não está incomodado, inclusive ele está bem confortável. Ele é menor do que eu, está ocupando mais espaço do que tudo, todo aberto, e a culpa é minha”, declarou.

Após o bate-boca, Lorena deixou o restaurante e avisou aos seguidores que precisava ir embora porque tinha “o que fazer”. Antes de sair, ela ainda provocou a mulher ao passar pela mesa: “Tchau, feia!”.