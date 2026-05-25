Simone Mendes comemora 42 anos e canta com Simaria em festa - Reprodução / Instagram

Simone Mendes comemora 42 anos e canta com Simaria em festaReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 11:03

Rio - A cantora Simone Mendes celebrou seus 42 anos neste domingo (24) com uma festa intimista em sua mansão, em Barueri, na Grande São Paulo. A comemoração reuniu familiares e amigos próximos e contou com decoração especial, buffet e música ao vivo.

A celebração chamou atenção pelos detalhes personalizados. Entre os destaques da noite esteve uma sobremesa em formato de bota, que surpreendeu a aniversariante. A cantora também recebeu um presente inusitado da filha caçula, Zaya, de cinco anos: um limão colhido no jardim da casa.

Simone Mendes comemora 42 anos com festa em casa Reprodução / Instagram

A família marcou presença no encontro, incluindo a mãe da artista, Mara Mendes, o irmão, Caio Mendes, e a irmã Simaria. As duas, que encerraram oficialmente a dupla em 2022 após mais de 10 anos de parceria musical, protagonizaram um momento especial durante a festa ao soltarem a voz juntas.Simone interpretou a música “Cada Volta é um Recomeço”, enquanto Simaria cantou “É o Amor”, clássico de Zezé Di Camargo & Luciano. Os vídeos do encontro circularam entre os convidados e repercutiram nas redes sociais.Quem também chamou atenção foi o empresário Kaká Diniz, marido da cantora desde 2013. Nas redes sociais, ele publicou uma longa homenagem para Simone, com quem tem dois filhos, Henry, de 11 anos, e Zaya. “Hoje é seu dia meu amor.. aliás, vou fazer uma correção aqui. Todos os dias são seus… Tem mulheres que a vida testa não com perguntas, mas com guerras. Você é uma delas e a sua história de vida desde criança já revela isso. Mas o que mais vejo na sua história é que Deus nunca te larga”, escreveu.Na sequência, Kaká relembrou a trajetória da artista e exaltou sua postura dentro e fora dos palcos. “Você começou em um lugar onde ninguém te escolheria para ser grande, aquele espaço entre o duvidoso e o ‘não tem como’. E enquanto subestimavam, você apenas cantava. Enquanto duvidavam, você vivia. Enquanto limitavam, você simplesmente crescia”, afirmou.O empresário também destacou a relação da cantora com os filhos e o casamento dos dois. “Henry e Zaya herdam de você algo que nenhuma escola ensina: o que é uma mulher inteira, corajosa, que não pede desculpas por ser grande. Eles vão crescer sabendo que força não é brutalidade, que autenticidade não é máscara vazia, que amor é uma decisão que se vive todos os dias”, disse.Ao finalizar a homenagem, Kaká reforçou a admiração pela mulher. “Vejo a menina que foi subestimada. Vejo a mulher que se recusou a ser pequena. Vejo a mãe que daria a vida pelos seus filhos. Vejo a esposa que escolhe estar aqui. Vejo a artista que é a maior que conheço, porque você construiu isso com as próprias mãos, com coragem, com verdade. Deus sempre foi fiel… no muito e no pouco. Você é guerreira. Você sempre foi. Estou aqui sempre! Te amo”, concluiu.