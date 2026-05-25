MC Mirella passa por 5 procedimentos cirúrgicos no mesmo dia - Reprodução / Instagram

MC Mirella passa por 5 procedimentos cirúrgicos no mesmo diaReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 15:36

Rio - A funkeira MC Mirella revelou que passou por cinco cirurgias no mesmo dia após enfrentar mudanças no corpo desde a gravidez da filha Serena, de 2 anos. A artista compartilhou detalhes dos procedimentos nas redes sociais e explicou que a decisão também envolveu questões de saúde.



Segundo Mirella, ela realizou fechamento de diástase, retirada de hérnia umbilical, lipo de papada, lipoaspiração HD de alta definição e lipoenxertia glútea. A cantora mostrou o resultado logo após as intervenções e afirmou que já desejava fazer as mudanças há algum tempo.



“‘Mirella, o que você fez?’. Fechamento da diástase, retirada de hérnia umbilical, lipo de papada, lipoaspiração HD de alta definição (principalmente nas costas, que eu queria muito), lipoenxertia glútea com coração invertido”, escreveu.



A artista explicou que a hérnia e a diástase passaram a causar limitações físicas durante os treinos. “Eu fiz porque estava atrapalhando e me trazendo limitações em alguns treinos de abdômen e correndo risco de aumentar mais ainda minha diástase e hérnia, então não pensei duas vezes... toda mulher depois que é mãe sonha com esses procedimentos. Sonho realizado”, declarou.



Nos últimos dias, Mirella também respondeu aos comentários de internautas que levantaram suspeitas de uma nova gravidez. A cantora afirmou que o aumento abdominal tinha relação com a diástase pós-parto.



“Nos últimos dias, muita gente estava comentando sobre uma suposta gravidez, mas o que ninguém sabia é que tinha diástase pós-gravidez. Isso atinge muitas mulheres e pra fechar com exercício é um processo chatinho que leva tempo e você tem limitações de exercícios que pode fazer também… no meio disso também descobri uma hérnia. Por isso já optei pela cirurgia!”, explicou.

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