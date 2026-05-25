Faustão - Reprodução/Instagram

FaustãoReprodução/Instagram

Publicado 25/05/2026 13:53

Rio - O apresentador Fausto Silva, de 76 anos, foi internado nesta segunda-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar a retirada de uma sonda gástrica. A informação foi confirmada pela equipe do comunicador, que afirmou que o procedimento já fazia parte do protocolo médico previsto desde o ano passado.

“Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica. Amanhã terá alta [terça-feira 26]”, diz o informe enviado ao DIA.

Longe da televisão desde 2023, Faustão enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Nos últimos anos, o apresentador passou por um transplante de coração, um transplante de rim e, em 2025, por um transplante de fígado acompanhado de retransplante renal.

Recentemente, João Silva, filho de Faustão, comentou sobre a rotina do pai durante participação no programa AchismosTV, de Maurício Meirelles. Segundo ele, o comunicador gosta de acompanhar conteúdos de humor e passa bastante tempo nas redes sociais.

“Ele gosta das coisas do Brasil. Cazé é um grande exemplo. Ele gosta das coisas bem escrachadas mesmo... Então ele gosta muito do Matheus Ceará. Assiste o dia inteiro, porque é só p%&*a...”, contou João.

O apresentador também revelou que o pai costuma enviar diversos vídeos para a família em grupos de mensagens. “Ele é muito do reels. Se você olha o Instagram dele, é muito bom. E ele fica puto se você não assiste. A gente tem um grupo da família: eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe e ele manda uns 40 reels por dia. Se você não assiste... ‘E aquela macarronada que eu te mandei? Italiana, do Bixiga?’ ‘Eu não vi, pai!’ ‘Como é que você não viu se eu mandei no grupo?’ Mas eu falo: ‘Pai, são 40 por dia! É muito!’”, disse, aos risos.