Sheron Menezzes revela que está tentando engravidar há 3 anosReprodução / Instagram
Em um vídeo publicado no Instagram, Sheron abriu o coração ao comentar a ansiedade diante das expectativas criadas a cada mês e as frustrações após resultados negativos. A atriz também revelou que decidiu congelar óvulos para preservar as chances de uma futura gestação.
“Há três anos eu vivo a ansiedade, o nervosismo, as sensações de estar grávida, porque é assim que a gente sente, tá? A gente fala: ‘Esse mês eu estou’. Aí você começa a sentir as coisas e aí tem uma negativa”, afirmou.
A artista definiu o período como desgastante emocionalmente. “É muito puxado ser tentante”, declarou.
Sheron ainda contou que chegou a acreditar em uma gravidez depois de interpretar um teste positivo horas após realizá-lo. No entanto, exames posteriores apontaram resultado negativo.
No relato, ela também comentou como a tentativa de ter mais um filho interfere na rotina do casal e na vida profissional. Segundo a atriz, o desejo da maternidade traz pressão emocional e afeta até a espontaneidade da relação.
A situação ganhou ainda mais peso quando ela recebeu uma proposta de trabalho importante e precisou refletir sobre a possibilidade de adiar novamente os planos de ampliar a família.
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