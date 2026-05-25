Sheron Menezzes revela que está tentando engravidar há 3 anos - Reprodução / Instagram

Sheron Menezzes revela que está tentando engravidar há 3 anosReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 14:52

Rio - A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para falar sobre o desejo de aumentar a família. Mãe de Benjamin, de 8 anos, fruto do relacionamento com o empresário e lutador Saulo Bernard, ela contou que tenta engravidar há três anos e relatou os impactos emocionais desse processo.



Em um vídeo publicado no Instagram, Sheron abriu o coração ao comentar a ansiedade diante das expectativas criadas a cada mês e as frustrações após resultados negativos. A atriz também revelou que decidiu congelar óvulos para preservar as chances de uma futura gestação.



“Há três anos eu vivo a ansiedade, o nervosismo, as sensações de estar grávida, porque é assim que a gente sente, tá? A gente fala: ‘Esse mês eu estou’. Aí você começa a sentir as coisas e aí tem uma negativa”, afirmou.





A artista definiu o período como desgastante emocionalmente. “É muito puxado ser tentante”, declarou.



Sheron ainda contou que chegou a acreditar em uma gravidez depois de interpretar um teste positivo horas após realizá-lo. No entanto, exames posteriores apontaram resultado negativo.



No relato, ela também comentou como a tentativa de ter mais um filho interfere na rotina do casal e na vida profissional. Segundo a atriz, o desejo da maternidade traz pressão emocional e afeta até a espontaneidade da relação.



A situação ganhou ainda mais peso quando ela recebeu uma proposta de trabalho importante e precisou refletir sobre a possibilidade de adiar novamente os planos de ampliar a família.