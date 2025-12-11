Gominho e Preta Gil - Reprodução/Instagram

Gominho e Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 12:53

Rio - Gominho abriu o coração no programa "Sem Censura" desta quarta-feira (10) e detalhou os bastidores dos últimos meses ao lado de Preta Gil. O apresentador afastou qualquer rumor de desentendimento com a família da artista e explicou por que decidiu deixar a casa onde viveu por três anos.

"Quando eu saí da casa dela às pressas, as pessoas tinham achado que a gente tinha brigado, que a família dela tinha me expulsado. Imagina. Mas as pessoas não entenderam que eu estava há três anos na casa dela, vivendo aquela energia que é densa, difícil. A mãe dela estava lá", disse ele.Segundo Gominho, o ambiente passou a mexer com seu emocional depois da morte de Preta. Ele contou que atravessava o closet da artista para chegar ao banheiro e que isso o afetou profundamente. "Pra eu ir pro meu banheiro, onde eu tomava banho, eu passava pelo closet dela. Todo dia eu chorava, agarrava as roupas. Tanto que quando ela morreu, eu não chorei. No velório eu não chorei, porque não tinha lágrima", relembrou.A decisão de mudar de vida veio como uma tentativa de fechar ciclos. "Esse luto vivo é muito estranho. Mas eu falei: ‘Vou começar a fechar ciclos agora. Vou sair daqui e arrumar uma casa’. E eu fui. Saí de lá, saí da Mynd e fui buscar um apartamento. Pra mim funciona. Eu sou bom de renovar. Eu tenho medo, mas ele é muito pequeno. Pra mim foi fácil nesse lugar de vou recomeçar", afirmou, destacando o apoio que recebeu de amigos.Gominho também relatou que a saúde de Preta se deteriorou rapidamente. A artista teria se recolhido após receber a avaliação médica que apontou a impossibilidade de continuar o tratamento. "Ela segurou minha mão e me olhou. No olhar dela já estava tudo dito", contou ele, ao lembrar do último encontro antes de retornar ao Brasil. Para Gominho, Preta entendeu que não havia saída. "Quando explicaram que não havia mais o que fazer, ela ficou muito quieta, muito cansada. Ela estava se entregando. Era como se dissesse, sem falar: 'Eu sei'".O apresentador revelou, ainda, que Preta chegou a levantar a possibilidade de morte assistida. "Na época, ela ficou se questionando muito: 'Não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, se eu faço suicídio assistido'. Eu falei: 'Amiga, bora gastar esse dinheiro. Se tem dinheiro pra ir pra Nova York, vamos sim. E animando ela, e ela foi'".Depois disso, a cantora contraiu uma infecção que interrompeu por dez dias o tratamento no exterior. "Nesses dez dias, o câncer comeu ela. E quando o médico falou: 'Não adianta mais fazer o tratamento’, ela se entregou. Foi quando ela fechou o olho, só mexia a cabeça. Ela estava só esperando o aval. Nesses dez dias, eu só pedia pra Deus levar ela", completou.