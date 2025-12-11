Camila Pitanga e o noivo, Patrick PessoaRoberto Filho / Brazil News
O pedido ocorreu em agosto, durante uma viagem a Cabo Verde, na África. Segundo Camila, Patrick organizou tudo em segredo, com a ajuda das crianças da família. “A filha dele, que tem 11 anos, escolheu a minha aliança e falou: ‘pai, só é sério se você se ajoelhar. Pedido de casamento é ajoelhado’”, contou.
O dramaturgo também leu uma carta de oito páginas, resgatando a trajetória do casal. “Ele escreveu essa carta onde fazia uma revisão da nossa história, que, como toda boa história viva, tem percalços, iluminações e superações. Ele falando da gente, do quanto aquilo era importante para ele, sobre afirmar o amor, celebrar o amor… e eu ouvindo, chorando de alegria”, disse a atriz.
Camila explicou ainda que Patrick conversou com seu pai antes do pedido. “Ele fez questão de falar com meu pai: ‘quero pedir sua filha em casamento’. Aí eu: ‘pai, aceita!’ Falou com a minha filha, e eu também queria falar com os pais dele. Ligamos para a Carmen, minha sogra maravilhosa”, relatou.
A atriz é mãe de Antônia, de 17 anos, fruto do relacionamento com o diretor de arte Claudio do Amaral Peixoto.
