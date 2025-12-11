Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa - Roberto Filho / Brazil News

Publicado 11/12/2025 16:17 | Atualizado 11/12/2025 16:18

Rio - Camila Pitanga, de 48 anos, revelou detalhes do pedido de casamento que recebeu do dramaturgo Patrick Pessoa. O casal, que iniciou o relacionamento em 2021, oficializou o noivado após quatro anos juntos. A atriz comentou o momento durante sua participação no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, nesta quinta-feira (11).

O pedido ocorreu em agosto, durante uma viagem a Cabo Verde, na África. Segundo Camila, Patrick organizou tudo em segredo, com a ajuda das crianças da família. “A filha dele, que tem 11 anos, escolheu a minha aliança e falou: ‘pai, só é sério se você se ajoelhar. Pedido de casamento é ajoelhado’”, contou.O dramaturgo também leu uma carta de oito páginas, resgatando a trajetória do casal. “Ele escreveu essa carta onde fazia uma revisão da nossa história, que, como toda boa história viva, tem percalços, iluminações e superações. Ele falando da gente, do quanto aquilo era importante para ele, sobre afirmar o amor, celebrar o amor… e eu ouvindo, chorando de alegria”, disse a atriz.Camila explicou ainda que Patrick conversou com seu pai antes do pedido. “Ele fez questão de falar com meu pai: ‘quero pedir sua filha em casamento’. Aí eu: ‘pai, aceita!’ Falou com a minha filha, e eu também queria falar com os pais dele. Ligamos para a Carmen, minha sogra maravilhosa”, relatou.A atriz é mãe de Antônia, de 17 anos, fruto do relacionamento com o diretor de arte Claudio do Amaral Peixoto.