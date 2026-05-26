Tiago Leifert e Virginia Fonseca - Reprodução de vídeo / Instagram

Tiago Leifert e Virginia FonsecaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/05/2026 06:36

Rio - Tiago Leifert saiu em defesa de Virginia Fonseca depois da influenciadora ser anunciada como repórter do "Domingão do Huck", da TV Globo, na cobertura da Copa do Mundo. Em uma transmissão ao vivo no Youtube, o apresentador rebateu as críticas em relação à loira e reforçou que ela atuará no mundial em um formato de entretenimento e não jornalístico.

"Uma das pessoas que me atacou, ela que tem síndrome de RH, ela que fica pedindo para as pessoas não serem contratadas. Ela está preocupada com a Virginia agora, que vai trabalhar no ‘Domingão com Huck’. É um programa de entretenimento, não é um jornal. Foi a Globo, não é nem empresa onde a pessoa trabalha, ninguém tem nada com isso", afirmou ele, nesta segunda-feira (25).

Em seguida, Tiago mencionou o papel de Virginia na Copa. "Ela vai fazer entretenimento, frufu, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do ‘Domingão com Huck’, como o Padre Fábio de Melo já foi, nunca ninguém falou nada", destacou o apresentador, que em outro momento, apontou que parte das críticas direcionadas à influenciadora poderiam funcionar como "bombinhas de fumaça".

Sem citar nomes, Leifert ainda citou o comentário feito por uma pessoa de que a Virginia "não consegue concatenar duas frases". "Com mulher é muito machão, né? … Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher".

'Esculhambação'

O desabafo de Tiago ocorreu depois da opinião do jornalista esportivo Juca Kfouri sobre o quadro da influenciadora na TV Globo. "É um acinte para o jornalismo a Virginia ser a repórter da Copa do Mundo. A Virginia, que mal concatena duas frases, será repórter na Copa do Mundo. É a esculhambação do entretenimento 100% no lugar do jornalismo", disse ele, na ocasião.

