Virginia Fonseca terá quadro no ’Domingão com Huck’ na Copa do Mundo Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca confirma quadro no 'Domingão com Huck': 'Hexa vem'
Influenciadora trabalhará na cobertura da Copa do Mundo
Virginia Fonseca confirma quadro no 'Domingão com Huck': 'Hexa vem'
Influenciadora trabalhará na cobertura da Copa do Mundo
Veja fotos de Deolane Bezerra deixando a sede da Polícia Civil em São Paulo
Influenciadora foi presa em operação contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital
Cesar Camargo Mariano detona relançamento de álbum de Elis Regina e rebate João Marcello Bôscoli
Músico afirma que obra clássica sofreu 'interferências grotescas' e promete recorrer aos meios legais após declarações do enteado
Mãe diz que já esperava prisão de Deolane Bezerra: 'Querem nos matar'
Solange Bezerra também apontou 'perseguição' contra a família
Mãe de Vini Jr. apaga foto com ex de Jojo Todynho após rumores de affair
Os dois já aparecerem juntos em show de Ferrugem no Rio no início de maio
Bruna Biancardi mostra primeiros passos da caçula com Neymar; confira
Casal é pai de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 10 meses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.