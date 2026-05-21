Virginia Fonseca terá quadro no ’Domingão com Huck’ na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca terá quadro no ’Domingão com Huck’ na Copa do Mundo Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2026 17:37

Rio - Virginia Fonseca repostou uma publicação no Instagram Stories, nesta quinta-feira (21), confirmando que será repórter do "Domingão do Huck", da TV Globo, na cobertura da Copa do Mundo. A influenciadora não escondeu a empolgação com o novo projeto.

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"Toda honra e glória a Deus!! 2026 é nosso e o hexa vem [risos]", escreveu ela.

A participação no programa de Luciano Huck marca o retorno da influenciadora à televisão após deixar o comando do extinto "Sabadou com Virginia" do SBT em março. No quadro, ela vai dividir com os telespectadores as experiências nos países que irão sediar o evento esportivo: Canadá, Estados Unidos e México.

Vale lembrar que rumores indicavam que Virginia Fonseca não seguiria à frente do quadro após o término do relacionamento com Vinicius Jr. O jogador e a influenciadora estavam juntos desde outubro do ano passado.