Bruna Biancardi mostra primeiros passos da caçula com Neymar; confiraReprodução de vídeo / Instagram

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Rio - Bruna Biancardi mostrou nos stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (21), os primeiros passos da filha mais nova, Mel, de 10 meses. A pequena é fruto do relacionamento da influenciadora digital com o jogador de futebol Neymar Jr.
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Filha mais nova de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mel dá os primeiros passos - Reprodução de vídeo / Instagram
Neymar Jr., Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel - Reprodução / Instagram
Bruna Biancardi, Neymar Jr. e as filhas, Mavie e Mel - Reprodução / Instagram
Bruna Biancardi mostra primeiros passos da caçula com Neymar; confira - Reprodução de vídeo / Instagram
"Primeiros passos da Mel", escreveu Biancardi, na legenda do post. No registro, a caçula do casal anda em direção à mãe. O momento especial, que marca a nova fase no desenvolvimento da criança, foi celebrado com aplausos.
Confira!
 
O casal também é pai de Mavie, de 2 anos. O atacante do Santos tem mais filhos: Davi Luca, de 14, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas; e Helena, de 1 ano e 10 meses, do breve envolvimento com Amanda Kimberlly.
Bruna costuma compartilhar alguns momentos do dia a dia, incluindo registros da maternidade. Em julho de 2024, também publicou um vídeo da primogênita andando pela primeira vez. Mais tarde deste mesmo dia, Neymar fez uma chamada de vídeo com a influenciadora e lamentou não ter visto os primeiros passinhos da primogênita pessoalmente.