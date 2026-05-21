Bruna Biancardi mostra primeiros passos da caçula com Neymar; confira - Reprodução de vídeo / Instagram

Bruna Biancardi mostra primeiros passos da caçula com Neymar; confiraReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/05/2026 11:48

Rio - Bruna Biancardi mostrou nos stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (21), os primeiros passos da filha mais nova, Mel, de 10 meses. A pequena é fruto do relacionamento da influenciadora digital com o jogador de futebol Neymar Jr.

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"Primeiros passos da Mel", escreveu Biancardi, na legenda do post. No registro, a caçula do casal anda em direção à mãe. O momento especial, que marca a nova fase no desenvolvimento da criança, foi celebrado com aplausos.

Confira!

Bruna Biancardi mostra primeiros passos da caçula com Neymar



Crédito: Reprodução de vídeo / Instagram pic.twitter.com/BjDXcrzVI7 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 21, 2026

O casal também é pai de Mavie, de 2 anos. O atacante do Santos tem mais filhos: Davi Luca, de 14, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas; e Helena, de 1 ano e 10 meses, do breve envolvimento com Amanda Kimberlly.