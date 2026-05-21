Rafa Kalimann passeia com a filha em Cannes - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann passeia com a filha em CannesReprodução/Instagram

Publicado 21/05/2026 11:26

Rio – Rafa Kalimann compartilhou com os seguidores, nesta quarta-feira (20), um registro especial de um passeio ao lado da filha, Zuza, de quatro meses, durante sua passagem pela França. A atriz está no país por conta de sua participação no Festival de Cannes e aproveitou a agenda intensa para conhecer um pouco da cidade na companhia da bebê.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Rafa aparece com Zuza no colo e também empurrando o carrinho da filha durante o passeio. “Entre um trabalho e outro, passeio com minha princesa”, escreveu na legenda dos stories no Instagram.

A influenciadora já havia mostrado a presença da filha em solo francês em um vídeo publicado na terça-feira (19), quando se preparava para os compromissos do festival. Na ocasião, ela surgiu em um momento fazendo uma narração em tom infantil, como se fosse Zuza “comentando” a rotina da mãe.

Em Cannes, Rafa Kalimann faz sua estreia no evento como protagonista e produtora do filme "Minha Querida Alice", dirigido por Rogério Sagui. A produção foi exibida no Marché du Film, considerado o maior mercado audiovisual do Festival de Cannes, que reúne produtores, distribuidores e investidores de diferentes países e funciona como uma das principais vitrines da indústria cinematográfica mundial.