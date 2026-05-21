Deolane Bezerra - Reprodução de vídeo

Deolane BezerraReprodução de vídeo

Publicado 21/05/2026 08:42

Rio - Deolane Bezerra fez uma promessa aos mais de 21 milhões de seguidores do Instagram horas antes de ser presa, em Alphaville, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), nesta quinta-feira (21). A influenciadora havia dito que compartilharia mais sobre a rotina dela com os fãs.

"Olhem a hora que eu parei, não falei com vocês hoje (quarta), mas amanhã vou ficar bem ativa nessas redes", afirmou Deolane. Nas imagens, ela aparecia no elevador.

deolane bezerra falando que vai ficar ativa nas redes e sendo presa no dia seguinte pic.twitter.com/TkXFb7KJng — annalynne (@somdadespedida) May 21, 2026

No mesmo dia, Deolane mostrou fez um "provador" para mostrar o look que havia escolhido. "Estavam com saudade dos lookinhos no espelho?", quis saber ela. A loira apostou em uma calça jeans, blazer e blusa preta. "Está um frio em São Paulo... Está mais frio do que na Europa".