Deolane BezerraReprodução de vídeo
deolane bezerra falando que vai ficar ativa nas redes e sendo presa no dia seguinte pic.twitter.com/TkXFb7KJng— annalynne (@somdadespedida) May 21, 2026
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