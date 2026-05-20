Vivian Amorim exibiu resultado de procedimento estético Reprodução/Instagram

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Rio - Vivian Amorim passou por uma harmonização facial e mostrou o resultado em publicação nas redes sociais na noite desta quarta-feira (20). O procedimento estético foi realizado pela dentista Alana Oliveira após a ex-BBB perder cerca de 14kg em quatro meses.
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Vivian Amorim revelou antes e depois de harmonização facial - Reprodução/Instagram
Vivian Amorim - Reprodução/Instagram
Vivian Amorim exibiu resultado de procedimento estético - Reprodução/Instagram
"Realizamos um full face com ácido hialurônico para estruturar pontos que perderam definição ao longo do seu processo de emagrecimento, sempre respeitando suas características e buscando equilíbrio em cada detalhe. Mesmo ainda inchadinha no pós imediato, já conseguimos perceber proporções mais alinhadas, contornos mais definidos e um resultado elegante, na medida certa", esclareceu. 
A influenciadora comemorou a transformação e agradeceu a profissional. "Muito feliz por finalmente ter tido coragem de lhe procurar, Dra! Meu último botox foi há 9 anos atrás e eu nem tinha noção que o meu rosto estava com o aspecto tão cansado...Eu realmente merecia esse upgrade! Muito obrigada!!! Não te largo mais". 