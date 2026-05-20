Bruna Unzueta festejou aniversário de Gabi Guimarães nas redes sociais Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta se declara no aniversário de Gabi Guimarães
'Você faz a vida ficar mais bonita', disse a influenciadora
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