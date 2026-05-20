Bruna Unzueta festejou aniversário de Gabi Guimarães nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Bruna Unzueta festejou aniversário de Gabi Guimarães nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2026 20:07

Rio - Bruna Unzueta comemorou o aniversário de 32 anos da namorada, Gabi Guimarães, com uma declaração apaixonada nas redes sociais, na terça-feira (19). A influenciadora e a jogadora de vôlei assumiram o relacionamento em outubro do ano passado.

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"Trinta e dois anos dela, da minha pessoa preferida no mundo. E eu poderia falar mil coisas sobre tu, tatu, mas acho que a mais importante é: você faz a vida ficar mais bonita...mais leve. Mais feliz. Mais cheia de sentido. Eu admiro a mulher que você é, sua força, seu coração. O jeito que você cuida de quem ama...", afirmou.

A ex-apresentadora do "PodDelas" elogiou a habilidade da parceira em contagiar os lugares. "Você tem um jeitinho único de iluminar tudo ao seu redor, Gabriela. Eu tenho muita, mas muita sorte de poder viver isso de perto. Obrigado por cada momento nosso. Cada conversa. Cada abraço. Eu amo dividir a vida com você. Amo nossos detalhes. Amo quem eu sou quando estou com você."

Nos comentários, Gabi Guimarães deixou uma mensagem carinhosa para Bruna Unzueta. "Eu tenho muita sorte nessa vida! Te amo", declarou.