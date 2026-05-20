Kerline Cardoso fez ensaio inspirado na Copa do Mundo Reprodução/Instagram

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Rio - Kerline Cardoso, de 32 anos, mostrou que já está em clima da Copa do Mundo e compartilhou uma série de fotos usando uma versão estilizada da camisa da seleção brasileira. A ex-BBB completou o look com calça jeans oversized e salto alto. 
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Kerline Cardoso ganhou elogios em cliques nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Kerline Cardoso publicou foto com camisa da seleção brasileira - Reprodução/Instagram
Kerline Cardoso fez ensaio inspirado na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram
Kerline Cardoso - Reprodução/Instagram
"Posição: atacante. Dessa vez 'nois' ganha!!!", escreveu na legenda. 
O ensaio destacou o corpo definido da influenciadora, que costuma dividir a rotina de treinos com os seguidores, que elogiaram a ex-sister. "Musa da copa", comentou um internauta. "Agora o hexa vem", brincou outro. "Sempre arrasando", afirmou um terceiro. 