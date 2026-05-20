Luiza Martins e Marcela Mc Gowan curtem lua de mel na Escócia - Reprodução/Instagram

Luiza Martins e Marcela Mc Gowan curtem lua de mel na Escócia Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2026 19:12

Rio - Marcela Mc Gowan dividiu com os seguidores nesta quarta-feira (20) os registros da lua de mel com Luiza Martins em Edimburgo, capital da Escócia. A ex-BBB e a cantora oficializaram a união em cerimônia realizada no domingo (17).

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"A Escócia, minha esposa e os fotões que ela faz. Nossa lua de mel! Te amo", escreveu ela na legenda.

No Instagram Stories, Marcela falou sobre o momento a dois após o enlace. "Começamos nossa tão sonhada lua de mel por aqui. A internet tá me gongando desde o casamento, mas não vou desistir. Hoje foi nosso primeiro dia em Edimburgo e eu estou muito encantada", afirmou.

Para o casamento, a influenciadora e a cantora apostou em vestidos de renda e caminharam juntas até o altar. A decoração tinha estética boho-chique, com direito a muitas cores, cristais, franjas e tecidos. O bolo também era bem colorido.