Ex-BBB 26, Gabriela - Reprodução / Youtube

Ex-BBB 26, GabrielaReprodução / Youtube

Publicado 20/05/2026 14:10 | Atualizado 20/05/2026 14:16

Rio - A ex-participante do "Big Brother Brasil 26", Gabriela Saporito, abriu o jogo sobre a rotina intensa que levava antes de entrar no reality. Em entrevista ao podcast "PodDelas", a estudante de psicologia, de 21 anos, contou que passava praticamente o dia inteiro fora de casa para conseguir ajudar financeiramente a família.

“Ficava 19 horas na rua. Porque eu trabalhava na minha profissão, trabalhava com crianças autistas. Trabalhava 9 horas, depois ia para a faculdade, depois ia para a academia. Saía de casa às 7h e chegava à uma da manhã. E, no final de semana, ainda ia vender doce. Então já estava: ‘cara, trabalho, trabalho, trabalho e não tenho dinheiro’”, relatou.

Gabriela explicou que a pressão financeira e a responsabilidade dentro de casa fizeram com que ela se sentisse frustrada por não conseguir alcançar a estabilidade que desejava. Segundo a ex-BBB, o esforço constante parecia não trazer resultados concretos.

“‘Não sou preguiçosa, me esforço tanto, quero tanto uma oportunidade, quero tanto vencer na vida, só que parece que estou lutando, lutando, remando, remando e não chego.’ Então estava com essa questão de frustração mesmo, de não conseguir dar uma vida melhor para a minha irmã... Eu me cobrava muito. Eu falava: ‘cara, se eu não mudar minha realidade, ninguém vai mudar...’”, afirmou.

A estudante também contou que sempre buscou complementar a renda da mãe, Mayra, que enfrenta depressão, além de ajudar nos cuidados da irmã mais nova, Eduarda, de 16 anos, diagnosticada com autismo. Para Gabriela, a participação no programa surgiu como uma oportunidade de transformar a realidade financeira da família.