Ex-BBB 26, GabrielaReprodução / Youtube
Ex-BBB Gabriela relata rotina exaustiva antes do reality: '19 horas na rua'
Jovem afirmou que vendia doces aos fins de semana e enfrentava dificuldades para ajudar a mãe e a irmã mais nova financeiramente
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Virginia Fonseca quebra silêncio sobre vídeo beijando macaco e cita Vini Jr.
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