Mariana Brandão, sósia de Marília Mendonça, e as cantoras Maiara e Maraisa - Reprodução / Instagram

Mariana Brandão, sósia de Marília Mendonça, e as cantoras Maiara e Maraisa Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 11:57 | Atualizado 20/05/2026 11:59

Rio - A influenciadora Mariana Brandão, conhecida nas redes sociais por ser sósia de Marília Mendonça, se pronunciou após a repercussão envolvendo sua presença em um show da dupla Maiara & Maraisa. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram reações das cantoras ao perceberem a artista na plateia, o que gerou debates entre os fãs.



As irmãs mantinham uma relação próxima com Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo. Após a circulação das imagens, internautas passaram a comentar um possível desconforto por parte da dupla ao notar a presença da influenciadora no evento.

FAMOSOS: Sósia de Marília Mendonça chama atenção no show de Maiara e Maraisa. pic.twitter.com/dMxCBsfwG0 — Parece fofoca (@parecefofoca) May 19, 2026

Diante da repercussão, Mariana publicou um vídeo nas redes sociais e pediu desculpas publicamente às sertanejas. Segundo ela, sua intenção nunca foi causar qualquer situação desconfortável. “Desde já eu quero pedir desculpa a Maiara e Maraisa se, por acaso, em algum momento elas se sentiram desconfortáveis com a minha presença. Eu não fui, não fiz por maldade de causar desconforto, jamais. Eu fui como convidada, né? Como falei, fui convidada e fui como fã também prestigiar o trabalho deles”, declarou.A influenciadora também rebateu comentários de que teria comparecido ao show caracterizada como Marília Mendonça. De acordo com Mariana, houve um cuidado para evitar referências visuais associadas à artista. “Eu gostei muito de algumas opções de roupas, sendo que todas eram preto e branco e iam remeter alguma produção da Marília, e eu não queria trazer meio que uma lembrança”, explicou.Mariana contou ainda que decidiu não usar batom vermelho, item frequentemente associado à imagem da cantora sertaneja. “O batom vermelho, né? Como falam que é uma marca da Marília… eu não fui de batom vermelho, evitei o máximo”, disse.Durante o relato, ela afirmou que preferiu manter distância de Maiara em determinados momentos do evento para evitar qualquer mal-estar. “Teve momentos que eu tive a oportunidade de me aproximar da Maiara e eu não fui. Ela estava sozinha, não tinha segurança nem nada, e eu não fui. Eu preferi não ir”, afirmou.A influenciadora relatou também que encontrou pessoas próximas à dupla durante o show, incluindo familiares e integrantes da equipe, e disse que não percebeu qualquer reação negativa naquele momento.Na legenda da publicação, Mariana reforçou que não costuma participar de eventos caracterizada como Marília Mendonça, exceto em ocasiões específicas de homenagem. “Não imaginei que ia tomar essa proporção toda, mas vim não só pedir desculpas a Maiara e Maraisa como também esclarecer os comentários no qual falam que eu fui caracterizada, coisa que não existiu e eu nunca vou para evento caracterizada a não ser que seja para alguma homenagem”, ressaltou.