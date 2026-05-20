Reginaldo Faria no Sem Censura - Reprodução / Youtube

Reginaldo Faria no Sem CensuraReprodução / Youtube

Publicado 20/05/2026 11:13

Rio - Reginaldo Faria contou uma curiosidade sobre Roberto Carlos ao relembrar os bastidores do filme "A 300 km por Hora", que fez com o cantor nos anos 1970. Em participação no "Sem Censura", o ator disse que o Rei tinha um gosto bem específico nos intervalos das gravações.

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"Ele era louco por polenguinho", disse Reginaldo. Segundo o ator, o gosto pelo queijo processado já era tão conhecido nos bastidores que a equipe inteira se organizava para juntar unidades para o cantor. "A equipe toda do filme ia para o hotel e pegava seus polenguinhos do café da manhã para dar para o Roberto. Eram mais de 30 pessoas, funcionários, técnicos...", relatou.



A história abriu espaço para a brincadeira de Marcelo Faria, filho de Reginaldo, que também estava no programa, exibido na última sexta-feira (15). "Quando tiver show agora não vão mais jogar rosas, serão polenguinhos", disse, arrancando risos no estúdio.



Reginaldo Faria e Roberto Carlos mantêm uma amizade de décadas e trabalharam juntos em produções dirigidas por Roberto Farias, irmão do ator. Além de "A 300 km por Hora", os dois contracenaram em "Roberto Carlos em Ritmo de Aventura", outro título ligado à fase em que o cantor também investia no cinema.



Assista o episódio na íntegra: