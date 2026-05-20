Mariana Uhlmann e Felipe Simas - Reprodução do Instagram

Mariana Uhlmann e Felipe SimasReprodução do Instagram

Publicado 20/05/2026 10:51

Rio - Mulher de Felipe Simas, Mariana Uhlmann contou aos seguidores do Instagram, nesta terça-feira (19), que precisou passar por uma cirurgia de emergência. A influenciadora comentou que estava no evento para acompanhar divulgação da lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 quando começou a sentir muitas dores. Acompanhada do marido, ela deixou o local às pressas e foi direto para o hospital.

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"Fomos convidados a ver a convocação da copa do mundo… estávamos animados, alegres, e comecei a me sentir mal… faltando cinco minutos pra começar eu olhei para o Fi (Felipe) e falei que precisava ir embora! Sai de lá carregada pelo Fi. Ele assistiu no carro à convocação que tanto queria, e minha dor só aumentava!", relatou Mariana.

"Viemos direto para o hospital achando que era uma virose, e descobrimos uma apendicite inflamada!

Já operei e está tudo bem, graças a Deus", complementou ela, que é mamãe de de Joaquim, Maria e Vicente, frutos do relacionamento com o ator. Os dois estão juntos há 14 anos.