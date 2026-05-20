Mariana Uhlmann e Felipe SimasReprodução do Instagram
Já operei e está tudo bem, graças a Deus", complementou ela, que é mamãe de de Joaquim, Maria e Vicente, frutos do relacionamento com o ator. Os dois estão juntos há 14 anos.
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Mariana Uhlmann e Felipe SimasReprodução do Instagram
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