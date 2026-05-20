Alcione em novo vídeo no Instagram - Reprodução / Instagram

Alcione em novo vídeo no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 09:07

Rio - Alcione, de 78 anos, reagiu com humor à repercussão de um vídeo em que aparece sambando durante um show no Rio de Janeiro, no último sábado (16). Depois de parte da internet sugerir que as imagens teriam sido feitas com inteligência artificial, a cantora respondeu usando uma variação de um dos próprios bordões: "E eu lá sou mulher de IA?".







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A frase foi publicada por Marrom nas redes ao repostar o momento em que aparece dançando no palco. A resposta retoma um meme criado pela própria cantora em 2024, quando reagiu, em um salão de beleza, à sugestão de fazer unhas no estilo francesinha com a frase: "E eu lá sou mulher de francesinha?". A frase foi publicada por Marrom nas redes ao repostar o momento em que aparece dançando no palco. A resposta retoma um meme criado pela própria cantora em 2024, quando reagiu, em um salão de beleza, à sugestão de fazer unhas no estilo francesinha com a frase: "E eu lá sou mulher de francesinha?".

Vários famosos se manifestaram nos comentários da publicação: "Nunca duvidem do molho maranhense!", disse Thaynara OG. "Ela não é uma qualquer!!! Te amo, Marrom!", afirmou Fabiana Karla. "Respeita ela", declarou Pocah. "Respeita a minha mãe", pediu Gaby Amarantos.

A desconfiança de alguns internautas em relação ao vídeo surgiu porque Alcione passou por cirurgias nos últimos anos e, desde então, vinha priorizando apresentações sentada. Em 2022, a artista foi submetida a um procedimento na coluna para tratar espondilolistese, quadro em que uma vértebra desliza sobre a outra. Ela também fez uma cirurgia no quadril e, desde então, passou a usar cadeira de rodas em alguns momentos para preservar o tratamento. Por isso que o vídeo dela sambando chamou atenção.

Vale lembrar que no dia 6 de junho, a cantora se apresentará no Maracanã ao lado de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão em um show da turnê "O Maior Encontro do Samba".