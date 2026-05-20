Aparência de Izabel Goulart chama atenção dos internautas - Reprodução do Instagram / AFP

Aparência de Izabel Goulart chama atenção dos internautasReprodução do Instagram / AFP

Publicado 20/05/2026 09:57

Rio - A aparência da modelo Izabel Goulart se tornou assunto nas redes sociais depois dela aparecer com o rosto diferente na pré-estreia do filme Fjord, durante o Festival de Cannes, nesta segunda-feira (18). Em fotos publicadas por ela no Instagram, os internautas apontaram a mudança e demonstraram surpresa.

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Comentários como "Nossa, que diferente. Quase não reconheci", "O que aconteceu com ela? O rosto tá diferente", "Irreconhecível", "gente, ela parece que trocou de rosto", "Irreconhecível", "Era tão linda , porque fez isso no rosto?" e "ela fez algo no rosto porque tá tão diferente" foram publicados na rede social dela.

Alguns usuários acreditam que Izabel estava diferente devido a maquiagem. Já outros apontaram supostos procedimentos estéticos que poderiam ter sido feitos pela modelo, como blefaroplastia, para retirar o excesso de pele, bolsas de gordura e flacidez ao redor dos olhos, ou possível lifting facial, procedimento rejuvenesce o rosto. "Diva espero que lift se assente logo. Você já era perfeita antes", disse uma seguidora de Izabel. "Acho que ela fez blefaroplastia por isso está diferente", apontou outra.

No festival de Cannes, Izabel estava acompanhada do namorado, goleiro alemão Kevin Trapp. Juntos desde 2015, eles noivaram em julho de 2018.



