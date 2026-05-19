Gardênia Cavalcanti marcou presença na pré-estreia de filme de Myrian Rios - Divulgação/Luiz Gwyer

Gardênia Cavalcanti marcou presença na pré-estreia de filme de Myrian RiosDivulgação/Luiz Gwyer

Publicado 19/05/2026 21:33

Rio - Myrian Rios, de 67 anos, participou do evento de pré-estreia do longa-metragem "O Poder do Rosário" na noite desta terça-feira (19) na Zona Sul do Rio. A atriz não escondeu a felicidade de integrar o elenco da produção, que chega aos cinemas no dia 21 de maio.

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"Estou feliz, muito feliz de retornar com tudo e no cinema. Ganhei um presente chamo Conceição, uma mulher otimista, cheia de fé e que está sempre disposta a ajudar o próximo", comenta a veterana.

A première reuniu vários artistas como Bianka Fernandes, Juliana Kelling, Helena Strada, Fernando Sampaio e a apresentadora Gardênia Cavalcanti. "Este trabalho reúne duas coisas que eu amo, arte e fé. Nele consigo a junção de minha vocação com a missão, não poderia estar mais grata por esta fase", celebra a atriz.

Na trama, que tem roteiro e direção de Tiago Benetti, Rios da vida a uma chefe do departamento de enfermagem de um hospital. Conceição, sua personagem, acompanha de perto o drama de uma mãe que sobre um acidente junto com sua filha.