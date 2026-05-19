Paolla Oliveira fez passeio de lancha na Itália Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Paolla Oliveira compartilhou novos registros da viagem para Itália, nesta terça-feira (19). A atriz de 44 anos surgiu de biquíni nas cores nude e preto renovando o bronzeado durante um passeio de lancha no litoral europeu e ganhou elogios ao exibir as curvas. 
fotogaleria
Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira mostrou as curvas em fotos de biquíni - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira renovou bronzeada no literal europeu - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira fez passeio de lancha na Itália - Reprodução/Instagram
"Só sei que a Itália tá passando muito bem com essa deusa desfilando por lá", brincou uma seguidora. "Eu quando roubei a beleza do mundo todo", disse outra. "A mulher linda existe e eu posso provar", afirmou uma terceira. 
Paolla Oliveira curte um período de descanso após o trabalho no remake de "Vale Tudo", na TV Globo. A artista interpretou a personagem Heleninha Roitman, vivida por Renata Sorrah na primeira versão exibida em 1988.