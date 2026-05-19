Paula Aires e Matheus Aleixo - Reprodução/Instagram

Paula Aires e Matheus Aleixo Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2026 17:46 | Atualizado 19/05/2026 17:58

Rio - Paula Aires, ex-mulher de Matheus Aleixo, se manifestou nesta terça-feira (19) após a notícia de que teria retomado o casamento com o sertanejo, que forma dupla com Kauan. A influenciadora publicou um texto no Instagram Stories para comentar a especulação.

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"Não, não reatamos. Continuo tendo fé em Deus, na transformação do ser humano e no propósito das coisas. Mas, para além do que veio a público, existem muitas questões envolvidas e que precisam ser resolvidas. Não é algo simples", afirmou ela.

Ela desabafou sobre o momento delicado e a vontade de resguardar os filhos, Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7. "Sempre prezei pela discrição e pela privacidade, e toda essa exposição tem sido extremamente dolorosa. Preciso seguir forte por mim e principalmente pelas crianças. O futuro pertence a Deus. Agradeço de coração a todos que têm atravessado esse deserto comigo, respeitando meu silêncio, me acolhendo e não soltando a minha mão".