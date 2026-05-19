Paula Aires e Matheus Aleixo Reprodução/Instagram

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Rio - Paula Aires, ex-mulher de Matheus Aleixo, se manifestou nesta terça-feira (19) após a notícia de que teria retomado o casamento com o sertanejo, que forma dupla com Kauan. A influenciadora publicou um texto no Instagram Stories para comentar a especulação. 
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Matheus, dupla de Kauan, e Paula Aires anunciam fim da relação após 14 anos - Reprodução/Instagram
Paula Aires negou que tenha reatado com Matheus Aleixo - Reprodução/Instagram
Paula Aires e Matheus Aleixo - Reprodução/Instagram
"Não, não reatamos. Continuo tendo fé em Deus, na transformação do ser humano e no propósito das coisas. Mas, para além do que veio a público, existem muitas questões envolvidas e que precisam ser resolvidas. Não é algo simples", afirmou ela. 
Ela desabafou sobre o momento delicado e a vontade de resguardar os filhos, Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7. "Sempre prezei pela discrição e pela privacidade, e toda essa exposição tem sido extremamente dolorosa. Preciso seguir forte por mim e principalmente pelas crianças. O futuro pertence a Deus. Agradeço de coração a todos que têm atravessado esse deserto comigo, respeitando meu silêncio, me acolhendo e não soltando a minha mão".
Matheus e Paula anunciaram o término do relacionamento no dia 2 de maio após 14 anos juntos. Seis dias depois, o sertanejo gravou vídeo nas redes sociais admitindo que comentou erros durante o tempo que viveu com a influenciadora. "Tive fases na minha vida onde realmente errei muito, eu caí em tentações, não soube distinguir em alguns momentos o que era certo, o que era errado", confessou. 