Bad Bunny relembra shows em São Paulo e se declara ao Brasil - Reprodução / Instagram

Bad Bunny relembra shows em São Paulo e se declara ao BrasilReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 15:09

Rio - O cantor porto-riquenho Bad Bunny demonstrou carinho pelo Brasil nesta terça-feira (19). Em uma sequência de publicações nos Stories do Instagram, o artista relembrou momentos da passagem pelo país com a turnê “Debí Tirar Más Fotos World Tour” e afirmou que já pensa em retornar.

Bad Bunny relembra shows em São Paulo e se declara ao Brasil Reprodução / Instagram

Durante a visita ao Brasil, o cantor realizou duas apresentações no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro. Hoje, nas redes sociais, ele compartilhou registros dos shows, passeios pela cidade, experiências gastronômicas e momentos de descanso. Entre os vídeos publicados, apareceram cenas ao som de músicas de Milton Nascimento, Pedro Mizutani e "Os Originais do Samba".Na mensagem, Bad Bunny contou que o desejo de conhecer o Brasil vem desde a infância. “Por alguma razão, desde criança eu sonhava em ir ao Brasil, sonho que se realizou em 2026, um momento que jamais esquecerei”, escreveu.O artista também destacou a conexão que sentiu com o público brasileiro durante a estadia no país. “A música, as pessoas, as paisagens, a energia… há algo, um ‘não sei o quê’ em vocês que me parece familiar e me lembra muito Porto Rico. Tenho tanto, tanto e tanto para contar e expressar sobre essa viagem que seria impossível resumir tudo aqui. Por enquanto, só direi: obrigado!”, publicou.Ao encerrar, o cantor deixou uma mensagem em português e falou sobre a vontade de voltar ao país. “Obrigado, São Paulo, por me fazer sentir como uma criança outra vez, por me permitir sentir sua magia. Me apaixonei por vocês e só penso em quando voltarei”, concluiu.