Antonio Fagundes barra atrasados de entrar em peça e é processado por juíza - Reprodução/Instagram

Antonio Fagundes barra atrasados de entrar em peça e é processado por juíza Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2026 22:47

Rio - Antonio Fagundes revelou que encara processo judicial movido por uma juíza após barrar a entrada devido ao atraso. O veterano concedeu uma entrevista à BBC News Brasil, nesta terça-feira (19), e falou sobre a decisão de proibir a entrada dos espectadores que chegam com o espetáculo em andamento.

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"Eu estou sendo processado agora por uma pessoa que, inclusive, é juíza, e que me está me processando na comarca dela, uma cidadezinha de 35 mil habitantes, acho que isso nem é legal. De qualquer forma, quando eu começo o espetáculo eu tenho 650 pessoas sentadas na plateia", disse ele.

O ator ressaltou que prefere resguardar aqueles que chegam no horário para assistir ele no palco. "Eu não posso desrespeitar essas pessoas deixando que 2 ou 3 cheguem atrasados, com celular, falando alto, apontando luzes. Depois que a cortina abre, não podemos deixar que uma pessoa desrespeitosa atrapalhe o prazer de todas as outras que chegaram na hora".

Antonio Fagundes mencionou, ainda, uma brincadeira feitas pelos internautas envolvendo as apresentações nos teatros. "Todo mundo concorda com isso. Eu já ouvi falar, em uma brincadeira na internet, que querem propor uma 'Lei Antônio Fagundes' para os espetáculos começarem rigorosamente no horário marcado não sendo permitida a entrada após seu início", contou.