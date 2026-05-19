Bruna Hazin, mulher de Jonas Esticado, espera mais um filho Reprodução/Instagram
Jonas Esticado anuncia que será pai pela terceira vez
Cantor e Bruna Hazin são pais de João Miguel, de 3 anos; ele também tem um filho de relação anterior
Jonas Esticado anuncia que será pai pela terceira vez
Cantor e Bruna Hazin são pais de João Miguel, de 3 anos; ele também tem um filho de relação anterior
Paula Aires desmente reconciliação com Matheus Aleixo
Influenciadora e sertanejo anunciaram término no início de maio
Karoline Lima celebra trabalho como repórter na Copa do Mundo
Influenciadora relatou desejo de conquistar o próprio espaço: 'Nunca quis ser sombra de ninguém'
Cintia Dicker recebe elogios em cliques de lingerie: 'Gata'
Modelo também foi exaltada pelo marido, Pedro Scooby
Bad Bunny se declara ao Brasil e diz que pensa em voltar ao país
Cantor porto-riquenho relembrou a passagem por São Paulo em fevereiro e disse ter realizado um sonho de infância
Anitta divulga prévia de música para Copa do Mundo em parceria com Lisa e Rema
Faixa 'Goals' chega às plataformas nesta quinta-feira (21) e integra a playlist oficial da FIFA
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.