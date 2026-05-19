Bruna Hazin, mulher de Jonas Esticado, espera mais um filho - Reprodução/Instagram

Bruna Hazin, mulher de Jonas Esticado, espera mais um filho Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2026 18:33 | Atualizado 19/05/2026 18:40

Rio - Jonas Esticado e Bruna Hazin revelaram que estão esperando o segundo filho. O casal divulgou vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (19) ao lado de João Miguel, de 3 anos, para contar a novidades aos seguidores.

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"Deus sempre tão grandioso em tudo que faz em nossa vida, nos presenteou com mais um fruto desse amor, que passem os anos, mudem as estações, só cresce. Nosso amor se multiplicou mais uma vez. Nossa família cresceu! Já somos muito mais felizes só por sabermos que você está a caminho. Ansiosos pela sua chegada, meu amor. Ansiosos pra te apresentar o mundo", escreveram.

Jonas Esticado também é pai de Mikael, de 10 anos, fruto do antigo relacionamento com Herica Oliveira.