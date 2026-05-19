Luana Piovani e Lucas Pavanato - Reprodução / Instagram

Luana Piovani e Lucas PavanatoReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 13:29

Rio - Luana Piovani reagiu nas redes sociais à fala do vereador Lucas Pavanato (PL), que chamou professores de “vagabundos” durante uma sessão na Câmara Municipal de São Paulo, que ocorreu na última quarta-feira (13). A atriz compartilhou um post sobre o caso e comentou em tom indignado a declaração do parlamentar.

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Na imagem publicada nos stories, aparecia o trecho da sessão e um texto criticando a postura do vereador durante a votação do reajuste salarial dos professores da rede municipal. Por cima, Luana escreveu: “e o povo quer que eu entre pra política... sei eu tinha arrancado os olhos desse cueca freada, subia ali e destruía essa cara de frango sem tempero dele”.A fala de Pavanato aconteceu no plenário da Câmara durante a discussão sobre o reajuste dos educadores. Segundo o conteúdo compartilhado por Luana, o vereador também acusou os professores de fazer greve e não trabalhar, o que provocou revolta nas redes e reação de diferentes perfis públicos.Lucas Pavanato, de 28 anos, é vereador em São Paulo e integra o PL, partido ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Já Luana Piovani, de 49 anos, tem mantido presença frequente no debate público online, com comentários sobre comportamento, política e temas sociais, muitas vezes em tom duro e sem tentar suavizar a crítica.