Karoline Lima fará cobertura da Copa do Mundo na Rede Ronaldo - Reprodução/Instagram

Karoline Lima fará cobertura da Copa do Mundo na Rede Ronaldo Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2026 17:13

Rio - Karoline Lima comentou a expectativa para cobrir a Copa do Mundo 2026 como repórter da Rede Ronaldo. Nesta terça-feira (19), a influenciadora falou sobre o trabalho entrevistando os torcedores nos jogos que acontecerão nos Estados Unidos, Canadá e México, países que irão sediar o evento esportivo.

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"É o começo da minha história com essa profissão e local de fala. É muito bom ser escolhido por quem você é, pelo seu jeito e personalidade. Não preciso fingir ser nada. Vou dar o melhor de mim nessa oportunidade", afirmou nos Stories.

Ela ressaltou a construção da própria trajetória sem ser atrelada aos antigos relacionamentos com Éder Militão, jogador do Real Madrid, e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo e convocado para a Copa. "Sempre quis fazer meu nome. Nunca quis ser sombra de ninguém, ficar debaixo da asa, desde quando eu nasci. Saí da casa da minha mãe com 18 anos porque queria fazer minha vida. Gosto de fazer meu trabalho e ter meus méritos com o que eu construí".

"Estou muito animada e muito orgulhosa por isso... eu fazendo minha história, ninguém pode tirar isso de mim...é isso que eu sempre quis e vou construir daqui para frente. Independentemente de qualquer outra situação da minha vida, sempre vou querer também brilhar e fazer meu trabalho e realizar meus sonhos. Isso é inegociável para mim", disse.

Karoline revelou a inspiração em Fernanda Lima para seguir carreira na comunicação. "Vai ser minha primeira experiência, e já entrando de cabeça com tudo. Ela sempre foi minha referência. Quero ter exatamente aquela liberdade, uma coisa mais natural. Nunca quis ser jornalista para fazer as coisas nos conformes tipo Jornal Nacional, e a Rede Ronaldo me abraçou por isso", explicou.