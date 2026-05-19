Faixa "Goals" chega às plataformas nesta quinta-feira e integra a playlist oficial da FIFA para o torneio de 2026 - Reprodução / Instagram

Faixa "Goals" chega às plataformas nesta quinta-feira e integra a playlist oficial da FIFA para o torneio de 2026Reprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 14:05

Rio - A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo musical. Anitta anunciou nesta terça-feira (19) o lançamento de “Goals”, faixa inédita em parceria com Lisa e Rema. A música chega às plataformas digitais na próxima quinta-feira (21) e integrará a playlist oficial da competição da FIFA.



O teaser da canção já circula nas redes sociais e reúne referências ao universo do futebol, além da mistura de ritmos que marca a trajetória dos três artistas. A união entre Brasil, Coreia do Sul e Nigéria reforça o caráter internacional do projeto musical da Copa, que reúne nomes de diferentes países em faixas inéditas para o torneio.



Além da nova música, Anitta também tem presença confirmada na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, marcada para o dia 12 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista dividirá o palco com nomes como Katy Perry, Future, Tyla, além de Lisa e Rema, parceiros na nova faixa.



A playlist oficial da Copa já recebeu recentemente “Dai Dai”, de Shakira. O videoclipe da faixa teve gravações no Maracanã durante a passagem da artista pelo Brasil para o show “Todo Mundo no Rio”.



O álbum musical também inclui “Lighter”, parceria entre Jelly Roll e Carín León, com produção de Cirkut. A proposta reúne representantes dos três países-sede da próxima edição do torneio: Estados Unidos, México e Canadá.