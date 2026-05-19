Cintia Dicker exibiu as curvas em cliques de lingerie - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker exibiu as curvas em cliques de lingerie Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2026 16:08

Rio - Cintia Dicker encantou os internautas ao compartilhar os registros de ensaio fotográfico usando lingerie branca rendada, nesta terça-feira (19). A modelo de 39 anos ostentou os cabelos loiros soltos em fotos coloridas, e pretas e brancas.

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"Polas, digitais e fotos novas", escreveu na legenda. Nos comentários, Pedro Scooby deixou emojis com olhinhos de coração para elogiar a mulher, com que teve a filha, Aurora, de 3 anos.

Os seguidores também exaltaram a beleza de Cintia Dicker. "Uma verdadeira princesa", disse um perfil. "Simplesmente deslumbrante! A sua alma é tão grandiosa", declarou outro. "Uma inspiração! Gata", afirmou um terceiro.