Zé Felipe e Virginia FonsecaReprodução / Instagram
Zé Felipe cita frase usada por Vinícius Jr. em comentário para Virginia
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