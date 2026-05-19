Zé Felipe e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

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Rio - Zé Felipe entrou na brincadeira ao comentar uma nova publicação de Virginia Fonseca e acabou chamando atenção dos seguidores nas redes sociais. A influenciadora compartilhou, nesta terça-feira (19), uma sequência de fotos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e recebeu uma mensagem do ex-marido que rapidamente repercutiu entre os fãs.
“Bom dia, fica bem (risos)”, escreveu o cantor na área de comentários da publicação. A frase foi associada pelos internautas ao recado recente de Vini Jr., que falou publicamente sobre o fim do relacionamento com Virginia na segunda-feira (18).
Na ocasião, o atacante do Real Madrid desejou “tudo de melhor e sucesso” à influenciadora e completou a mensagem com um “fica bem”, trecho que voltou à tona após o comentário de Zé Felipe.
Nas novas fotos publicadas nas redes, Virginia apareceu em cenários luxuosos de Dubai e escreveu na legenda: “Welcome to Dubai baby, bom dia”. A influenciadora também escolheu a música “Minha Vida É Um Filme” para acompanhar os cliques.
Outro detalhe que chamou atenção foi o relógio de luxo exibido nas imagens. O acessório, comprado durante a viagem, tem valor estimado em quase R$ 2 milhões e apareceu em destaque em diferentes fotos.