Urias e Pabllo Vittar - Reprodução / Youtube / Instagram

Urias e Pabllo VittarReprodução / Youtube / Instagram

Publicado 19/05/2026 12:32

Rio - Urias relembrou a época em que trabalhava com Pabllo Vittar no telemarketing, antes da fama e da vida pública, em entrevista ao "ErikaPod", apresentado por Erika Hilton, nesta segunda-feira (18). Ao puxar essa memória, a artista falou dos intervalos na época da faculdade, do pão com manteiga servido no trabalho e da intensidade com que as duas viviam aquele período.

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"Trabalhamos juntas no telemarketing!", disse Urias, ao lembrar da convivência com Pabllo. "No mesmo... na mesma salona. Eu era de uma operação, ela era de outra", explicou.Em seguida, Urias descreveu a cena dos intervalos com humor. "No telemarketing só tinha pão e café, pão com manteiga e café. Ela passava na fila do pão umas quatro vezes", entregou, antes de imitar a situação: "Ai, amiga, você de novo?".A lembrança divertiu Erika, que reagiu como quem gostaria de ter acompanhado aquela fase de perto. Quando a deputada demonstrou curiosidade sobre como teria sido conviver com elas naquele momento, a cantora rebateu: "Amiga, queria não". Erika então perguntou em tom de brincadeira: "Era o ó?".A conversa seguiu para os fins de semana daquela época. Urias contou que, fora do trabalho, a farra era grande. "Amiga, no final de semana a gente se acabava demais". Erika respondeu que isso fazia parte da juventude. "Amiga, mas é da vida, do jovem". Urias concordou: "Era do jovem, era do jovem".No fim, a deputada observou que hoje a vida das três segue em outro ritmo. "Hoje, por exemplo, a gente se conhece, mas a gente mal pode se ver", afirmou, sugerindo que naquela fase havia mais tempo para encontros.Assista o episódio na íntegra: