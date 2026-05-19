Gabriely e Endrick - Reprodução do Instagram

Gabriely e EndrickReprodução do Instagram

Publicado 19/05/2026 10:02

Rio - Grávida do primeiro filho, Gabriely Miranda vibrou com a convocação do marido, Endrick, para a Copa do Mundo. A modelo mostrou, em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (18), a reação dos dois ao ver o nome do atleta confirmado e celebrou a conquista do amado. Nas imagens, é possível ver o casal celebrando, se abraçando e beijando.







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"Hoje olho para trás com o coração cheio de gratidão por cada passo, cada escolha que fizemos, cada oração respondida e cada força que veio do alto. Em todo tempo escolhemos permanecer firmes, honrando e glorificando o nome de Deus acima de qualquer circunstância", escreveu.

"Tudo o que somos e tudo o que temos vem d’Ele. E se chegamos até aqui, foi somente pela graça, misericórdia e amor do Senhor. Obrigada, Deus, por sustentar nossa casa, proteger nossa família e nos lembrar diariamente que nenhum plano Teu falha. Partiu Copa do Mundo", acrescentou.

O namoro de Endrick e Gabriely teve início em 2023. Os dois oficializaram a união no civil em setembro de 2024 e, meses antes, celebraram o casamento religioso em uma cerimônia reservada em Madri, na Espanha. Em abril, Gabriely revelou que estava grávida do primeiro filho do casal. O bebê é um menino.