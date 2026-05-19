Milena e Ana Paula - Reprodução do Instagram / Vídeo

Milena e Ana Paula Reprodução do Instagram / Vídeo

Publicado 19/05/2026 08:11

Rio - Milena disse que sente falta de Ana Paula Renault "todos os dias" ao comentar um vídeo que a campeã do "BBB 26" publicou mostrando a trajetória dela no reality show. A recreadora infantil falou sobre a amizade das duas, apesar dos compromissos e da distância, e destacou o apoio que recebe da mineira.

"Nossa amizade nunca será de presença física, porque nós nos entendemos no olhar e em uma palavra, né? Sinto muito sua falta todos os dias e espero que um dia isso passe, pois nossas vidas estão muito loucas no momento", escreveu Milena.

"Mas nossos universos se colidiram e graças a Deus por isso. Pude conhecer uma Ana que muitos não conhecem e agora espero que te vejam com meus olhos. Te amo sempre e é bom saber que tenho seu apoio e também seus conselhos. Amizade é uma mão de via dupla para dar certo. E o que digo para as pessoas é: sejam fiéis e deem valor, pois o amanhã não nos pertence. Estarei sempre aqui, a uma ligação, a um passo de você. Fique bem, seja feliz, viva", declarou.

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