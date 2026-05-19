Luciano Huck e Neymar - Reprodução do Instagram

Luciano Huck e NeymarReprodução do Instagram

Publicado 19/05/2026 07:46

Rio - Luciano Huck, de 54 anos, se manifestou sobre a convocação de Neymar Jr. para a Copa do Mundo 2026, em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (18). Parça do jogador, o apresentador disse que o camisa 10 sabe do 'tamanho dessa responsabilidade' e acredita que essa escalação tenha sido a mais importante da vida do atleta.

"O mistério acabou. Acho que no lugar da dúvida, começa a nascer aquela coisa muito poderosa no futebol que chama esperança. Tenho certeza que o Neymar sabe exatamente o tamanho desse momento, dessa responsabilidade. Pela primeira vez em muitos anos, desde que ele começou a ser convocado, sei lá, há 15 anos atrás, a convocação dele não parecia automática, né? Ela veio carregada de expectativa, de pressão, de aposta. Acho que talvez, por isso, essa seja a convocação mais importante da vida do Neymar", comentou.

Em seguida, Huck, que acompanhou o anúncio da convocação no Museu do Amanhã, destacou: "Mas não é só sobre o Neymar. Cada jogador dessa lista carrega uma história, uma renúncia, uma luta".

Ele, ainda, lembrou uma conversa com Casemiro que o marcou. "Ele me disse o seguinte: 'Jogar bola todo mundo joga. Falar português, espanhol, alemão, inglês, muita gente sabe.. Mas o brasileiro tem uma coisa diferente. O brasileiro sabe de onde saiu e carrega sua história'. E talvez seja exatamente isso a nossa diferença. O talento, o mundo inteiro produz. Mas essa mistura brasileira do sonho, do improviso, da fome, da coragem, da alegria... isso é só nosso".

Por fim, o apresentador mandou um recado para os jogadores. "Boa sorte, seleção brasileira. A gente vai sofrer junto, vai torcer junto, sonhar junto. No final das contas, acreditar é uma das coisas mais bonitas que o futebol ainda pode devolver pra gente. Boa sorte, Brasil".







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Famosos vibram

Além de Huck, Thiaguinho vibrou com a convocação de Neymar. O cantor acompanhou o momento na casa do atleta, que é seu amigo, e destacou a dedicação dele para defender a Seleção. "E só quem esteve perto nesses últimos anos sabe o tamanho da luta… As dores, as cirurgias, a recuperação, a dedicação diária, os momentos difíceis e a força pra continuar acreditando no sonho de vestir a camisa do Brasil mais uma vez.

Vi de perto o quanto você batalhou por esse momento, irmão".

"Hoje teve nervosismo, tensão, silêncio, oração… Mas no fim, Deus escreveu mais um capítulo lindo da sua história. Feliz demais por estar contigo num momento tão importante da sua vida e da sua carreira. O Brasil conhece o craque… Mas eu tenho orgulho do amigo, do coração gigante que você tem. Conta comigo sempre. Te amo, irmãozinho!", acrescentou.

Belo compartilhou um meme do jogador com a frase "eu amo o Belo" e escreveu: "Vamos com tudo rumo ao hexa". Gil do Vigor celebrou: "Vai ter Neymar". Dilsinho e Nattan também vibraram quando Neymar foi anunciado. "O homem vai!", escreveu Nattan.

Veja:







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