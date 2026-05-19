Belle Silva com a camisa da seleção - Reprodução / Instagram

Belle Silva com a camisa da seleçãoReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 09:09 | Atualizado 19/05/2026 09:45



Rio - Belle Silva compartilhou nas redes sociais a expectativa da família pela convocação de Thiago Silva para a Copa de 2026. Antes do anúncio, ela mostrou os preparativos em casa, reunindo amigos e familiares para acompanhar a lista, e até Pandora, cachorrinha da família, apareceu no clima da torcida, usando um lacinho temático da Copa.

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Em um dos vídeos, Belle falou da emoção de reviver esse momento depois de tantos anos. "Há tantos anos que eu não tinha essa sensação de reunir os amigos para esperar uma convocação", disse. Em seguida, mostrou o ambiente já preparado e reforçou a confiança no nome do marido. "A gente já tá nos preparativos, energia positiva, tudo na cozinha. Se Deus quiser, vai dar certo. Thiago Silva estará na Copa 2026".



Pouco depois, ela voltou aos stories já vestida com a camisa da Seleção e abriu o coração sobre a ansiedade pela lista. "Oi meu povo, vim aqui uniformizada falar com vocês que eu estou recebendo muitas mensagens, que vocês querem saber como é que eu estou. Ai gente, eu estou numa expectativa mil", afirmou.

Na sequência, Belle lembrou da primeira convocação do zagueiro, em 2010, e disse que o momento atual a fez voltar àquele estado de tensão. "Eu tô um mix de sentimentos, e lembrando muito em 2010, quando foi a primeira convocação dele, né? Que a gente não sabia se ia, não tinha certeza". Depois, resumiu o sentimento da espera: "A gente também tem que se preparar pra tudo, né? Pra rir e pra chorar".



A convocação, porém, veio sem o nome de Thiago Silva. Depois que os jogadores chamados foram anunciados, Belle voltou aos stories e publicou uma foto sua ainda com a camisa do Brasil e a frase "Bon courage Brésil (Boa sorte Brasil)".



Belle Silva é influenciadora digital e costuma dividir nas redes momentos da rotina da família, da carreira do marido e da vida que construiu com ele fora do país ao longo dos anos. Casada com Thiago Silva desde 2005, ela acompanha de perto a trajetória do zagueiro desde o início da consolidação dele no futebol internacional.