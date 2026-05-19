Boni - Reprodução de vídeo

BoniReprodução de vídeo

Publicado 19/05/2026 08:49

Rio - José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, revelou o motivo de Gugu Liberato (1959-2019) nunca ter ido para a TV Globo. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (18), o ex-executivo da emissora contou que o apresentador chegou a ser contratado, mas voltou atrás ao receber uma proposta "irrecusável" de Silvio Santos para permanecer no SBT.

"Boni porque que o Gugu nunca foi pra Globo? O Gugu chegou a ser contratado pelo TV Globo e nós havíamos preparado para ele cenários, atrações, figurinos... Tudo para modernizar o Gugu, sem mexer no estilo dele. Mas aconteceu um problema. O Gugu nos convocou para um almoço em um restaurante e, quando nós lá chegamos, ele apresentou uma proposta irrecusável que o Silvio Santos havia feito para ele. Não tinha como não liberar o Gugu do nosso contrato", recordou Boni.

"O problema mais engraçado foi que o Silvio Santos me ligou pedindo que eu abrisse mão do Gugu. E eu contei isso para o dr. Roberto Marinho. Ele, que adorava o Silvio Santos e era fã, disse o seguinte: 'Não responda. Peça para ele vir falar comigo'. E eu pedi para o Silvio Santos ir falar com o dr. Roberto. O Silvio achou até que eu estava esnobando ele. Mas não é, eu atendi o desejo do dr. Roberto conversar pessoalmente com ele. E aí o Silvio Santos conversou com o dr. Roberto e nós liberamos o Gugu", contou.

Por fim, Boni comentou: "Por um triz o Gugu deixou de ser um astro global".

Vale lembrar que Boni trabalhou da TV Globo durante 30 anos (1967-1997) e ocupou diversos cargos. Ele foi um dos responsáveis pela criação de vários programas, como o "Fantástico" (1973), o "Você Decide" (1992) e o seriado "Mulher" (1998). Entre 1998 e 2001, o profissional atuou como consultor da emissora.







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