Ingrid Guimarães - Reprodução de vídeo

Ingrid Guimarães Reprodução de vídeo

Publicado 19/05/2026 11:45

Rio - Ingrid Guimarães revelou que ficou "mal" com o término do relacionamento da filha, Clara, de 16 anos. A atriz explicou, em entrevista ao "Cá Entre Nós", comandado por Fátima Bernardes e Bia Bonemer, no Youtube, que gostava muito do rapaz.

"Minha filha ficou um ano namorando. Primeiro namorado dele. E eu era apaixonada por ele. Ela terminou com ele, e eu fiquei mais mal do que ela. Eu chorei, mandei mensagem pra mãe, para ele. Minha filha disse que eu sou muito emocionada. Volta e meia fico achando que eles vão voltar. Fico me metendo, falando dele", assumiu Ingrid.

"No outro dia teve um negócio lá em casa, uma resenha, e ele estava... Eu abracei ele. Ela (filha) acha que eu me meto muito, que eu fico querendo que eles voltem. Uma coisa que é conflito lá em casa é eu me meter na vida dela amorosa", comentou.

Os internautas reagiram às declarações de Ingrid. "Minha mãe sobre meu ex!", afirmou um usuário do X. "Pior que acontece mesmo", declarou outro. "Ela é uma figura", opinou uma terceira pessoa.

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