Fernanda Torres, Willem Dafoe e Bárbara Paz - Reprodução / Instagram

Fernanda Torres, Willem Dafoe e Bárbara Paz Reprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 10:45

Rio - Fernanda Torres e Willem Dafoe serão os protagonistas de "Cuddle", próximo longa-metragem dirigido por Bárbara Paz. A informação é da revista "Variety". De acordo com a publicação, o filme, ainda sem previsão de estreia, é um drama distópico.

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A trama se passa em uma metrópole de um futuro próximo, num cenário em que a intimidade passa a ser comercializada tal como uma mercadoria. Na história, Dafoe viverá Dante, um profissional contratado para oferecer abraços, conforto e conexão platônica a desconhecidos. Já Fernanda interpretará Ava, uma imigrante cuja presença altera a rotina do personagem masculino.



Na definição da diretora, Cuddle nasce de uma observação do presente e desse esvaziamento das relações humanas, em que o carinho vai sendo substituído por conexões cada vez mais frias e tecnológicas.



O longa também marca mais um encontro entre Bárbara Paz e Willem Dafoe. O ator esteve em "Meu Amigo Hindu", último filme de Hector Babenco, e depois assinou como produtor associado do documentário "Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou", dirigido por Bárbara e vencedor do prêmio de melhor documentário no Festival de Veneza em 2019. A trama se passa em uma metrópole de um futuro próximo, num cenário em que a intimidade passa a ser comercializada tal como uma mercadoria. Na história, Dafoe viverá Dante, um profissional contratado para oferecer abraços, conforto e conexão platônica a desconhecidos. Já Fernanda interpretará Ava, uma imigrante cuja presença altera a rotina do personagem masculino.Na definição da diretora, Cuddle nasce de uma observação do presente e desse esvaziamento das relações humanas, em que o carinho vai sendo substituído por conexões cada vez mais frias e tecnológicas.O longa também marca mais um encontro entre Bárbara Paz e Willem Dafoe. O ator esteve em "Meu Amigo Hindu", último filme de Hector Babenco, e depois assinou como produtor associado do documentário "Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou", dirigido por Bárbara e vencedor do prêmio de melhor documentário no Festival de Veneza em 2019.

O projeto é produzido pela Conspiração e tem coprodução da TV Globo, BP Produções, Buena Vista International, VideoFilmes e Infinity Hill. A produção executiva fica a cargo de Phin Glynn e Delfina Montecchia, com produção de Renata Brandão, Juliana Capelini, Bárbara Paz, Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman e Maria Carlota Bruno.







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No elenco do filme, Fernanda Torres vem de uma temporada de premiações por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, desempenho que lhe rendeu indicação ao Oscar de melhor atriz e um Globo de Ouro, enquanto o filme venceu o prêmio de melhor filme internacional.