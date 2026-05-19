Fernanda Torres, Willem Dafoe e Bárbara Paz Reprodução / Instagram
A trama se passa em uma metrópole de um futuro próximo, num cenário em que a intimidade passa a ser comercializada tal como uma mercadoria. Na história, Dafoe viverá Dante, um profissional contratado para oferecer abraços, conforto e conexão platônica a desconhecidos. Já Fernanda interpretará Ava, uma imigrante cuja presença altera a rotina do personagem masculino.
Na definição da diretora, Cuddle nasce de uma observação do presente e desse esvaziamento das relações humanas, em que o carinho vai sendo substituído por conexões cada vez mais frias e tecnológicas.
O longa também marca mais um encontro entre Bárbara Paz e Willem Dafoe. O ator esteve em "Meu Amigo Hindu", último filme de Hector Babenco, e depois assinou como produtor associado do documentário "Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou", dirigido por Bárbara e vencedor do prêmio de melhor documentário no Festival de Veneza em 2019.
Ver essa foto no Instagram