Marina Sena no podcast Desculpincomodar - Reprodução / Youtube

Marina Sena no podcast DesculpincomodarReprodução / Youtube

Publicado 19/05/2026 11:29

Rio - Marina Sena comentou os boatos que cercam seu relacionamento com Juliano nessa segunda-feira (18). Em participação no podcast "Desculpincomodar", a cantora reagiu às teorias que circularam nas redes desde a passagem dele pelo "Big Brother Brasil 26" e esclareceu que os dois seguem juntos.

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Ao ser questionada sobre os rumores de término, a cantora rebateu. "Muito juntos!". Em seguida, ela citou outra especulação que ganhou força nas redes. "Saiu a fake news de que a gente ia casar, né? Falei: 'Nem vamos casar e nem vamos terminar, gente, a gente vai continuar exatamente como a gente está'".



Na conversa, a artista também criticou a forma como parte do público tenta tirar conclusões a partir de aparições públicas, redes sociais e vídeos sem contexto. Segundo ela, "quando você entra nesse ambiente da mídia, as pessoas ficam muito apegadas com o que elas veem no vídeo. Elas não entendem que para além do vídeo tem coisas que estão acontecendo, né, que elas não veem".



Marina disse ainda que não sente necessidade de negar ou confirmar nenhum boato da internet. "Eu também não fico com necessidade de provar para elas, que eu amo o Juliano ou que eu vou casar ou que eu não vou casar. Não tenho necessidade de provar nada", destacou. Ao ser questionada sobre os rumores de término, a cantora rebateu. "Muito juntos!". Em seguida, ela citou outra especulação que ganhou força nas redes. "Saiu a fake news de que a gente ia casar, né? Falei: 'Nem vamos casar e nem vamos terminar, gente, a gente vai continuar exatamente como a gente está'".Na conversa, a artista também criticou a forma como parte do público tenta tirar conclusões a partir de aparições públicas, redes sociais e vídeos sem contexto. Segundo ela, "quando você entra nesse ambiente da mídia, as pessoas ficam muito apegadas com o que elas veem no vídeo. Elas não entendem que para além do vídeo tem coisas que estão acontecendo, né, que elas não veem".Marina disse ainda que não sente necessidade de negar ou confirmar nenhum boato da internet. "Eu também não fico com necessidade de provar para elas, que eu amo o Juliano ou que eu vou casar ou que eu não vou casar. Não tenho necessidade de provar nada", destacou.

A cantora lembrou até a cobrança que recebeu na época do reality, quando parte do público passou a monitorar seu comportamento nas redes durante a participação de Juliano. "Na época do 'Big Brother' mesmo: ‘Ai, que Marina não postou o mutirão’. Eu: ‘Ai gente, e eu tenho que provar alguma coisa para vocês? Eu tenho que provar por** nenhuma, o problema é de vocês’".



Marina Sena e Juliano Floss estão juntos desde 2025 e assumiram o namoro publicamente. Desde então, o relacionamento dos dois passou a chamar atenção nas redes, sobretudo durante a passagem dele pelo Big Brother.

Assista o episódio na íntegra: