Francis Hime - Reprodução / Instagram

Francis HimeReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2026 12:37

Rio - O compositor e pianista Francis Hime recebeu alta hospitalar, uma semana após sofrer um acidente doméstico que resultou em uma fratura no braço. A informação foi divulgada pela equipe do artista nas redes sociais.

“Francis Hime está bem: teve alta e foi para casa hoje. No acidente doméstico, ocorrido há uma semana, o pianista quebrou o braço e teve de se submeter a uma cirurgia. Retorna em breve aos palcos. Agradecemos o carinho de todas e todos. Viva a vida”, escreveu a equipe do músico nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (18).

Por conta do acidente, o artista precisou cancelar três apresentações do espetáculo “Embarcação”, ao lado da cantora Simone. Os shows aconteceriam no Teatro Ipanema Rubens Corrêa e já estavam com ingressos esgotados.

Na ocasião, o teatro informou o cancelamento por meio de um comunicado oficial divulgado nas redes sociais. “Em virtude de um acidente doméstico com Francis Hime, o artista infelizmente não poderá realizar o show com Simone”, dizia a nota. O espaço também informou que os valores dos ingressos seriam estornados automaticamente pela plataforma responsável pelas vendas.

Aos 86 anos, Francis Hime é considerado um dos principais nomes da música brasileira, com uma trajetória marcada por parcerias históricas com artistas como Chico Buarque, Elis Regina e Milton Nascimento.