Matheus Aleixo confessou os erros cometido na relação com ex-mulher - Reprodução/Instagram

Matheus Aleixo confessou os erros cometido na relação com ex-mulher Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2026 18:42

Rio - Matheus Aleixo abriu o jogo sobre os motivos que levaram ao término do casamento com Paula Aires após há 14 anos juntos . Em vídeo publicado nesta sexta-feira (8), o sertanejo, que forma dupla com Kauan, admitiu que cometeu erros durante o relacionamento.

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"Precisava fazer isso...Por respeito, pela história que construímos. E principalmente por tudo aquilo que ainda carrego no coração mesmo em meio à dor. Tem momentos na vida que o silêncio parece mais confortável… mas amadurecer também é ter coragem de encarar a própria verdade. À quem devo o pedido de Perdão: Paula / Davi / João", escreveu na legenda.

O cantor revelou que teve uma conversa com a influenciadora antes da separação vir à publico. "Por mais que existisse muito amor ali, a gente começou a ter atritos que antes a gente não tinha. [...] E não poderia deixar ela com dúvidas, sobre o que levou a isso, talvez, o que que levou a minha mudança dentro de casa, e eu disse a ela que não estava conseguindo conviver com a minha própria consciência".

Matheus falou sobre o enfraquecimento da própria crença religiosa e os problemas na carreira artística. "Tive fases na minha vida onde realmente errei muito, eu caí em tentações, não soube distinguir em alguns momentos o que era certo, o que era errado. Sempre fui uma pessoa de muita fé, e ela também, mas eu estava muito afastado de Deus. Tô vivendo um momento extremamente complicado da minha vida profissional, de pessoas tentando nos fazer mal a qualquer custo", disse.

As frequentes viagens por causa do trabalho foram mencionadas no desabafo. "Viver na estrada é muito complicado. A gente precisa estar blindado o tempo inteiro por Deus. São muitas coisas que acontecem. bebida, gente, tentação, são amigos que você acha que são amigos e não são, e, além de tudo, a nossa própria responsabilidade".

O sertanejo também explicou que o momento difícil na vida pessoal será um aprendizado. "Deus tirou tudo que eu tinha de mais importante na vida para que eu pudesse entender e falar assim 'Ó, você está nesse lugar agora porque você escolheu, mas eu permiti para que você consiga de alguma forma se enxergar e ver que você não é essa pessoa'", concluiu.