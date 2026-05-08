Capa de jornal colombiano com frase sobre Shakira e o ex movimenta a webReprodução X
'Mais Copas que o Piqué': Capa de jornal colombiano com frase sobre Shakira e o ex movimenta a web
Publicação fez referência às músicas da cantora para a Copa do Mundo e ao antigo relacionamento com o ex-jogador espanhol
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