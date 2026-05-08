Capa de jornal colombiano com frase sobre Shakira e o ex movimenta a web - Reprodução X

Capa de jornal colombiano com frase sobre Shakira e o ex movimenta a webReprodução X

Publicado 08/05/2026 18:24 | Atualizado 08/05/2026 18:25

Rio - Uma manchete do jornal colombiano El Colombiano viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (8) ao fazer uma brincadeira envolvendo Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué. A capa estampou a frase “Mais Copas que Piqué”, em referência às músicas gravadas pela cantora para o torneio mundial de futebol e ao antigo relacionamento dos dois.

A frase escolhida pelo jornal rapidamente tomou conta das redes sociais, com internautas elogiando o trocadilho. Uma publicação sobre a capa no X, antigo Twitter, ultrapassou milhares de curtidas e visualizações em poucas horas.

Shakira tem uma longa ligação com o campeonato mundial de futebol. A cantora foi responsável por “Waka Waka”, tema oficial da Copa de 2010, realizada na África do Sul, e também participou de “La La La”, música ligada ao torneio de 2014, no Brasil. Agora, com “Dai Dai”, a colombiana volta a associar sua carreira ao evento esportivo.

O relacionamento entre Shakira e Gerard Piqué começou justamente durante a Copa de 2010, nos bastidores de “Waka Waka”. Os dois ficaram juntos por cerca de 12 anos e são pais de Milan e Sasha. A separação foi anunciada em 2022 e ganhou repercussão mundial, especialmente após músicas da cantora com referências ao fim do relacionamento.