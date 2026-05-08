Carolina Dieckmmann publicou fotos nos bastidores do filme Reprodução/Instagram

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Rio - Carolina Dieckmmann dividiu com os seguidores nesta sexta-feira (8) novos registros das gravações do filme "A Viagem". A atriz de 47 anos dará vida a Diná, papel interpretado por Christiane Torloni no remake exibido pela TV Globo em 1994. 
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Carolina Dieckmmann - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann interpreta Diná no filme 'A Viagem' - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann publicou fotos nos bastidores do filme - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann iniciou as gravações de 'A Viagem' - Reprodução/Instagram
"Uma viagem", escreveu na legenda. 
Para o novo projeto, Carolina Dieckmmann fez uma transformação radical no visual. A artista escureceu os fios e deixou as madeixas bem curtinhas.
O folhetim gira em torno do romance entre Diná e Otávio, atravessado por elementos espirituais. O enredo ganha tensão com a presença de Alexandre, irmão da protagonista, que tira a própria vida na prisão e retorna como um espírito obsessor determinado a se vingar daqueles que considera responsáveis por seu destino.