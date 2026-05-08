Helicóptero de Henrique e Juliano caiu em fazenda no Tocantins - Reprodução/Instagram

Helicóptero de Henrique e Juliano caiu em fazenda no TocantinsReprodução/Instagram

Publicado 08/05/2026 15:37

Rio - A dupla Henrique e Juliano se manifestou após o helicóptero que pertence aos sertanejos cair em uma fazenda no Tocantins nesta sexta-feira (8). O pai dos artistas, Edson Reis, estava no comando da aeronave e outros dois passageiros tiveram ferimentos leves.

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"Meu pai estava no comando, é um piloto experiente. Não teve nenhum tipo de lesão grave. Foi apenas dano material, graças a Deus", contou Henrique. "O helicóptero da família está no meu nome, mas eu não estava dentro. Obrigada pela preocupação de vocês", agradeceu Juliano.

Procurada pelo Dia, a assessoria da dupla informou mais detalhes do episódio. "A aeronave fez um pouso de emergência na tarde de hoje, 08. O pouso aconteceu em uma das propriedades da dupla, em Porto Nacional/TO. Sr. Edson Reis, pai dos cantores, é um piloto experiente e estava no comando do helicóptero, felizmente passa bem, e não sofreu nenhum tipo de lesão grave", disse em nota.